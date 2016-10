National Geographic 05:10 bis 06:00 Dokumentation Suche nach Mister X - Das Forensik-Experiment The Daredevil GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie sieht aus wie eine Balletttänzerin - das ist die erste und vorläufig einzige Spur, die die Forensiker diesmal auf die Spur ihrer Mrs. X bringen soll. Also geht es für das Ermittler-Trio zunächst zum Washingtoner Ballett-Ensemble. Eine Spur, die leider im Sande verläuft. Weitere Hinweise führen das Team zu einer Crashtest-Anlage, einem Kletterfelsen, hoch hinauf auf einen von Paraglidern genutzten Felshang und schließlich sogar in die zerklüftete Einöde von Moab in Utah. Doch diesmal scheint die Fahnder ihr Glück verlassen zu haben, denn die Zielperson ist ihnen buchstäblich immer einen Schritt voraus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Manhunt