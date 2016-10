History 01:20 bis 02:05 Dokusoap Mississippi Men Steter Kampf USA 2014 Stereo 16:9 Merken Wer auf dem Mississippi seinen Lebensunterhalt verdienen will, muss hart dafür arbeiten. Ein Billardspieler hat etwas Geld gemacht, doch neue Sorgen zu Hause machen seine Pläne zunichte. Während Ike und Jack auf dem richtigen Weg zu sein scheinen, um einen Schatz zu finden, steigen die Spannungen zwischen ihnen. Die Fischer Gary und Eddie stecken bis über beide Ohren in einem Streit mit einem Konkurrenten. Das zwingt sie dazu, eine drastische und gefährliche Entscheidung zu treffen, um ihre aktuelle Bestellung erfüllen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mississippi Men Altersempfehlung: ab 12