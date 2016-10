History 21:05 bis 21:50 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Ins Mark getroffen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Eine schwere Verletzung erschüttert die Rygaard-Crew und droht, die ganze Produktion lahmzulegen. Im Bayou ist Shelbys Jetboot zurück und es ist Zeit, auf die Jagd nach Baumstämmen - und Schweinen - zu gehen. In Kanada gerät Triack unter Zeitdruck, woraufhin die Crew es etwas zu weit treibt. In Florida geraten Greg und Swilley in einen Streit und Swilley verlässt das Chapman-Team. Bei den Dreadknots gibt es dagegen ein neues Teammitglied, das die Produktivität enorm steigert. In Wyoming sind die Zitterkopfs von einer langen Saison erschöpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12