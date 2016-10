History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Furchteinflößend USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Papac-Crew beginnt die Arbeit auf einem sehr gefährlichen Stück Land, auf dem die Arbeiter durch riesige Löcher im Dickicht fallen. Die Rygaard-Crew versucht, einen Weg über ein Tal zu errichten, aber Jeremy hat Schwierigkeiten mit seinem Arbeitsgerät, was Gabe sehr wütend macht. Bei den Zitterkopfs stellt Ethan nach einem Missgeschick selbst seine Stellung im Team infrage. In Kanada taucht Daves Sohn Cory auf um zu helfen und bringt als erstes seinen Bruder in Lebensgefahr. Im Sumpf bekommen Shelby und seine Nichte einen Tipp, wo sie riesige Baumstämme finden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12