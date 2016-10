History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Reptilien USA 2014 Stereo 16:9 Merken Schlangenwesen gehören zum festen Repertoire der Science-Fiction-Mythologie. In Mittel- und Südamerika huldigen zum Beispiel einige Menschen einem gefiederten Schlangengott. In Indien glaubt man hingegen an die Nagas, die halb Mensch und halb Reptil sind. In China und Japan behaupteten viele Herrscher, Nachfahren von Drachen zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Himself - Narrator) Heather Berlin (Herself - Prof. of Neuroscience, Mt. Sinai School of Medicin) Luis Chiappe (Himself) David Childress (Himself) Glen Creason (Himself) Kirsten Fisher (Herself - Assistant Professor of Biology, Cal State Los Ange) William Henry (Himself) Originaltitel: Ancient Aliens