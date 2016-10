TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Judiths Haus der Verdammten USA 2006 16:9 Merken Die Hochzeit von Alans Ex-Frau Judith mit Jakes Kinderarzt steht kurz bevor. Für Alan heißt das: keine Alimente mehr! Doch die Ankunft von Herbs Schwester bringt die Eheschließung ernsthaft in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 264 Min. Exit Marrakech

Drama

Das Erste 23:30 bis 01:25

Seit 114 Min. Very Bad Things

Komödie

Tele 5 00:00 bis 01:50

Seit 84 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 44 Min.