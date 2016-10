TNT Comedy 19:30 bis 19:55 Comedyserie Two and a Half Men Ich mach bei Hochzeiten immer das Gleiche USA 2006 16:9 Merken Alan gibt sein Bestes, damit die Hochzeit seiner Ex-Frau Judith glatt läuft. Dank seiner Affäre mit Myra, Judiths Schwägerin in spe, erweist sich Charlie dabei jedoch als nicht besonders hilfreich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Judy Greer (Myra) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jerry Zaks Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman