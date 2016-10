TNT Comedy 09:15 bis 09:40 Comedyserie Hot in Cleveland Im Geisterhaus USA 2014 16:9 Merken Ausgerechnet am 50. Jahrestags eines grauenhaften Mordes im Haus wird Cleveland von einem schrecklichen Sturm heimgesucht. Während Elka fürchtet, dass der Geist des Opfers wieder erscheinen wird, kehrt Victoria von einer Reise in die Karibik zurück und hat ihren neuen Inselfreund Chill im Schlepptau. Überraschend taucht auch Joys Mutter auf, die in Cleveland zwischenlanden musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Rob Schneider (Chill) Juliet Mills (Philipa) Maggie Wheeler (Rachel) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin Musik: Ron Wasserman

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 251 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 107 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 71 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 46 Min.