TNT Comedy 07:20 bis 07:45 Comedyserie Hot in Cleveland Die mit den Hunden spricht USA 2014 16:9 Merken Die Freundinnen bringen ihren depressiven Welpen George Clooney zu der Hundetherapeutin Dr. Deb, die sogar ihre eigene Radiosendung hat. Bereits nach einem kurzen Gespräch macht Dr. Deb die Frauen für Georges schlechtes Verhalten verantwortlich, da sich ihre Stimmung auf die des Hundes übertrage. Damit es dem Hund endlich besser geht, sollen die Frauen ihr Leben wieder in Griff bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Cheri Oteri (Dr. Deb) Kelly Schumann (Sally) Eric Allan Kramer (Milo) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sebastian Jones Kamera: Gary Palmer Musik: Ron Wasserman

