TNT Comedy 05:25 bis 05:50 Comedyserie The Detour Das Hotel USA 2016 16:9 Merken Familie Parker ist mit ihrem Minivan im Graben gelandet. Auch wenn Nate, Robin und den Kindern glücklicherweise nichts geschehen ist, ist das Auto nicht so glimpflich davongekommen und eine Reparatur ist fällig. Notgedrungen müssen sich die Parkers ein Motel in der Nähe der Werkstatt nehmen. Ob dort wohl endlich einmal alles so läuft, wie es sollte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Jones (Nate) Natalie Zea (Robin) Ashley Gerasimovich (Delilah) Liam Carroll (Jared) Daniella Pineda (Vanessa) Judge Reinhold (Davey) Rebecca Koon (Nate's Mom) Originaltitel: The Detour Regie: Steve Pink Drehbuch: Jason Jones Kamera: Joe Kessler Musik: Rob Kolar