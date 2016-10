13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Backscatter USA 2006 Stereo 16:9 Merken Ein Hacker ist in ein Bankensystem eingedrungen. Mit dem eingeschleusten Programm lassen sich die Namen der Kontoinhaber sowie deren Vermögen einsehen. Als ob das nicht genug wäre, werden die Daten nun so eingesetzt, dass über das Vermögen der Kunden frei verfügt werden kann. Während Don (Rob Morrow) ermittelt, macht sich Charlie (David Krumholtz) an die Berechnungen, um den Täter zu finden und das Programm zu knacken. Doch plötzlich nimmt der Fall eine ganz neue Wendung an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: Bill Eagles Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser