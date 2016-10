13th Street 07:30 bis 08:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Die vierte Dimension USA 2006 Stereo 16:9 Merken Alec Schane (Al Espinosa) hat die FBI-Büros in Brand gesetzt, kann aber auf der Flucht gestellt werden. Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) finden heraus, dass Alec mit dem Brand nur von seiner eigentlichen Tat ablenken wollte. Während des Brandes sollte Agent Dave Taggart (Craig Zimmermann) mit illegal kopierten Dateien das Gebäude verlassen, um sie einem angeklagten Waffenhändler zuzuspielen. Doch was hat der Waffenhändler mit den Dateien vor? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Ken Sanzel Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser

