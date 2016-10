Animal Planet 01:25 bis 02:10 Dokumentation Angriff der Grizzlybären USA 2016 Merken Die meisten von uns kennen Bären nur aus dem Zoo. Doch in den Wäldern Nordamerikas sind die kräftigen Allesfresser weit verbreitet. Die Wildnisgebiete von Alaska über British Columbia bis nach Montana zählen seit jeher zu den natürlichen Lebensräumen von Schwarzbär, Grizzly und Co. Das Problem: Der Mensch dringt immer tiefer in das Territorium der Raubtiere ein. Nationalparks, Wanderwege oder Campingplätze befinden sich oft mitten im Bärenrevier! Auf Nahrungssuche machen sich hungrige Bären aber nicht nur an Autos oder Zelten zu schaffen. Immer wieder wagen sich einzelne Tiere sogar bis in die Städte - lebensgefährliche Angriffe sind praktisch vorprogrammiert! Von der blutigen Begegnung mit einem Bären auf dem Appalachian Trail bis zum tödlichen Zwischenfall in einem Wohngebiet: Diese Dokumentation zeigt den Konflikt zwischen Mensch und Raubtier in teilweise schockierenden Bildern sowie anhand von realen Ereignissen. Während Biologen das natürliche Verhalten der Tiere erklären, berichten Augenzeugen und Opfer von ihren dramatischen Erlebnissen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Grizzly Uprising