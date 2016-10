Kinowelt 01:30 bis 03:25 Actionfilm Auftrag Rache GB, USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Thomas Craven ist ein altgedienter Inspektor der Mordkommission des Boston Police Departments. Als sein einziges Kind, die 24-jährige Emma, vor seinen Augen ermordet wird, ist die Polizei überzeugt, dass der Witwer das eigentliche Ziel war. Ohnmächtig vor Trauer und umso verbissener macht sich Craven an die Aufklärung des Verbrechens und stellt bald fest, dass seine Tochter ein Leben führte, von dem er nichts wusste. Bei seinen Recherchen stößt er auf eine gefährliche Parallelwelt aus Korruption, Erpressung und Mord - und schließlich auf den undurchsichtigen Regierungsagenten Darius Jedburgh, der damit beauftragt wurde, die Beweise des Mordes zu beseitigen. Cravens verzweifelte Suche nach Antworten wird immer mehr zur Odyssee eines Mannes, der nichts zu verlieren hat - und der sich von Nichts und Niemandem aufhalten lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Thomas Craven) Danny Huston (Bennett) Ray Winstone (Darius Jedburgh) Bojana Novakovic (Emma Craven) Shawn Roberts (Burnham) Gbenga Akinnagbe (Det. Darcy Jones) Jay O. Sanders (Whitehouse) Originaltitel: Edge of Darkness Regie: Martin Campbell Drehbuch: William Monahan, Andrew Bovell, Troy Kennedy-Martin Kamera: Phil Meheux Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 16