Kinowelt 23:35 bis 01:30 Thriller 22 Bullets F 2010

Geschäfte, Mord und Totschlag - das war einmal. Seit drei Jahren führt er ein beschauliches Leben und widmet sich liebevoll seiner Frau und seinen beiden Kindern. Daran wird sich so bald auch nichts ändern. Glaubt er. Doch eines Wintermorgens holt ihn sein früheres Leben auf brutale Weise ein: In einem Parkhaus am alten Hafen von Marseille wird Charly von einem achtköpfigen Mordkommando überfallen und mit 22 Kugeln niedergestreckt. Als die maskierten Angreifer vom Tatort verschwinden, gehen sie davon aus, dass Charly tot ist. Tatsächlich überlebt er schwer verletzt. Der Polizei gegenüber schweigt sich der Ex-Pate über die Täter und möglichen Hintergründe aus. Doch er hat einen Verdacht. Kaum genesen, beschließt Charly, die Verantwortlichen des hinterhältigen Anschlags auf sein Leben zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Observiert von einer zähen Kommissarin, die ein persönliches Interesse an dem Fall hat, belächelt von der Unterwelt, die dem einstigen Komplizen nicht mehr viel zutraut, beginnt Charly sich umzuhören. Doch mit Gewaltlosigkeit kommt er nicht weit und ist schon bald gezwungen, unter seinen Feinden aufzuräumen.

Schauspieler: Jean Reno (Charly Matteï) Kad Merad (Tony Zacchia) Jean-Pierre Darroussin (Martin Beaudinard) Marina Foïs (Marie Goldman) Richard Berry (Aurelio Rampoli) Philippe Magnan (Pothey) Carlo Brandt (Fontarosa) Originaltitel: L'immortel Regie: Richard Berry Drehbuch: Richard Berry, Mathieu Delaporte, Alexandre de La Patellière, Eric Assous Kamera: Thomas Hardmeier Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 18