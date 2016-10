Kinowelt 22:05 bis 23:35 Horrorfilm SAW V USA, CDN 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jigsaw ist tot, aber sein mörderisches Treiben ist noch lange nicht vorbei. Nach dem Ableben des Psychopathen tritt Detective Hoffman sein Vermächtnis an. Bald finden sich fünf Menschen in einer perfiden Versuchsanordnung wieder. Während sie sich in abnehmender Zahl von Folterraum zu Folterraum kämpfen, ermittelt Agent Strahm auf eigene Faust. Dabei kommt er Hoffmans Geheimnis gefährlich nah. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobin Bell (Jigsaw / John) Costas Mandylor (Mark Hoffman) Scott Gordon-Patterson (Agent Strahm) Betsy Russell (Jill) Julie Benz (Brit) Meagan Good (Luba) Mark Rolston (Dan Erickson) Originaltitel: Saw V Regie: David Hackl Drehbuch: Patrick Melton, Marcus Dunstan Kamera: David A. Armstrong Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 18

