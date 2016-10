Der skrupellose Unternehmer Lawrence Garfield schreckt vor nichts zurück, um sein Kapital zu mehren. So hat er sich auch seinen Spitznamen "Lawrence, der Liquidator" eingehandelt. Nun hat er es auf eine Drahtfabrik in Rhode Island abgesehen, die er ausschlachten und verkaufen will. Doch die kleine Firma ist nicht bereit, sich kampflos geschlagen zu geben, und fährt harte Geschütze auf. In Google-Kalender eintragen