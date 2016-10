Daryl ist kokainsüchtig. In seiner Firma hat er 100.000 Dollar veruntreut und verloren. Als er eines Tages aufwacht und neben sich im Bett eine junge Frau vorfindet, die an einer Überdosis gestorben ist, checkt er in eine Klink ein - um für eine Weile unterzutauchen. Erst als Daryl einen Therapeuten kennenlernt, der jede seiner Ausreden zu genüge kennt, ändert sich sein Leben. In Google-Kalender eintragen