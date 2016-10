FOX 03:45 bis 04:35 Actionserie Strike Back Am Ende der Zeit GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Kamali lebt! Er hat alle irregeführt, indem er seinen Tod vortäuschte. Locke lässt sich schließlich auf einen Deal mit Ulyanov ein, um Kamali endlich gefangen nehmen zu können. Doch kann er Ulyanov vertrauen? Kamalis Team versucht derweil, die tödliche Waffe auf dem Militärflugplatz Ramstein einzusetzen. Stonebridge und Scott sind also gefordert und müssen unter extremem Zeitdruck eine Reihe äußerst wichtiger Entscheidungen treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Michelle Lukes (Sgt Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Vincent Regan (Karl Matlock) Originaltitel: Strike Back Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: Richard Zajdlic Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields