FOX 12:55 bis 13:45 SciFi-Serie Doctor Who Ruf der Wildnis GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Eines Morgens erwachen in jeder Stadt und an jedem Ort der Welt die Menschen und stehen der bisher überraschendsten Invasion gegenüber. Überall, in jedem Land ist über Nacht ein Wald gewachsen und hat sich die Erde zurückerobert. Es dauert nicht lange und der Doktor erkennt, dass die letzten Tage der Menschheit angebrochen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Samuel Anderson (Danny) Abigail Eames (Maebh) Jaydon Harris-Wallace (Samson) Ashley Foster (Bradley) Harley Bird (Ruby) Originaltitel: Doctor Who Regie: Sheree Folkson Drehbuch: Frank Cottrell Boyce Kamera: Mark Garrett Altersempfehlung: ab 12