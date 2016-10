FOX 11:20 bis 12:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Agent Blye USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Special Agent Kensi gerät unter Verdacht, einen ehemaligen Kollegen ihres Vaters Donald Blye getötet zu haben. Assistent Director Grange ist überzeugt, dass Kensi den Mord an ihrem Vater rächen wollte und lässt sie verhaften. Die Agenten des NCIS-Teams suchen fieberhaft nach entlastenden Beweisen für ihre Kollegin und nehmen die ehemalige Scharfschützen-Einheit von Kensis Vater unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta Lange) Barrett Foa (Eric Beal) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Shane Brennan, Joseph C. Wilson