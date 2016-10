RTL TVI 22:20 bis 23:05 Sonstiges Suits Affaire non classée USA 2013 Stereo Merken Alors qu'Harvey se réjouissait d'avoir remporté le procès de sa cliente, Ava Hessington, Cameron Dennis le touche en plein coeur en arrêtant cette dernière pour meurtre. Pendant ce temps, Katrina Bennet et la version anglaise de Harvey, Stephen Huntley, arrivent à faire bouger les choses au sein du cabinet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Macht (Harvey Specter) Patrick J. Adams (Mike Ross) Rick Hoffman (Louis Litt) Meghan Markle (Rachel Zane) Sarah Rafferty (Donna Paulsen) Gina Torres (Jessica Pearson) Gary Cole (Cameron Dennis) Originaltitel: Suits Regie: Anton Cropper Drehbuch: Aaron Korsh, Ethan Drogin Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6