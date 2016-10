RTL TVI 14:10 bis 15:45 Sonstiges Scandale au pensionnat USA 2013 Stereo Merken Elève en quatrième année à la prestigieuse académie Sutton, Emily est la rédactrice du journal de l'école. Confrontée aux inégalités et autres injustices qui règnent dans l'enceinte de l'établissement, qui font des enfants d'hommes influents de véritables privilégiés, l'adolescente décide de profiter d'un article pour dénoncer tout cela. Bonne élève mais simple fille de dentiste, Emily n'est pas dans les petits papiers des étudiants dominants. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Lucas, un nouvel élève particulièrement séduisant originaire du Nebraska. Grâce à son charme, Lucas réussit rapidement à se faire admettre dans le cercle très fermé des étudiants les plus en vue... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Marano (Emily) Max Lloyd-Jones (Luke) Charlie Carver (Dylan) Jedidiah Goodacre (Cotton) Zach Martin (Sam) Rami Kahlon (Anya) Anup Sehdev (Raj) Originaltitel: Restless Virgins Regie: Jason Lapeyre Drehbuch: Marissa Miley, Abigail Jones, Andy Cochran Musik: Matthew Rogers