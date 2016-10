Phoenix 18:00 bis 18:30 Dokumentation Chronist des Todes Das Leben des Curtis Mozie D 2013 Live TV Merken Es ist Nacht in den Straßen von Washington DC. An einer verlassenen Kreuzung sucht Curtis Mozie Schutz. "Jeden Sommer ballern die aufeinander. Die Schüsse, das ist eine AK 47 - was macht eine solche Kriegswaffe auf den Straßen von Washington?", fragt Curtis. Während er redet, fallen weitere Schüsse. Seit fast 30 Jahren filmt der Sozialarbeiter das Leben und das Sterben der schwarzen Jugendlichen in der US-Hauptstadt. Wenige Häuserblocks vom Weißen Haus entfernt, erschießt sich Amerikas Jugend. Curtis ist mit seiner Kamera immer dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chronist des Todes Kamera: Curtis Mozie und Peter Schlömer