Phoenix 02:15 bis 02:45 Dokumentation Ausgemustert Leben an der Heimatfront D 2016 Live TV Merken ARD-Korrespondentin Tina Hassel drehte mit ihrem Team unter anderem in Fort Campbell, einem der größten Militärstützpunkte der USA, wo Aaron und viele andere Soldaten gedrillt wurden. Für den Einsatz im Krieg werden sie gut vorbereitet, für ihr Leben danach nicht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ausgemustert