RTL TVI 22:00 bis 23:50 Sonstiges Poupoupidou F 2011 Stereo Merken David Rousseau est un auteur de polars à succès parisien en mal d'inspiration. Candice Lecoeur est une jeune et jolie femme, persuadée d'être la réincarnation de Marilyn Monroe. Née dans une petite ville perdue de France, elle aimerait devenir mannequin et incarne l'égérie d'une fromagerie du coin. Elle devient une star... mais seulement locale. Les deux personnages se rencontrent, mais la blonde est déjà morte. Le rapport de police fait état d'un suicide par overdose de médicaments. Rousseau est le seul à ne pas croire à cette thèse. Des accidents malencontreux vont se succéder, à croire que ses recherches sur la mort de Candice dérangent quelqu'un. Rousseau tient peut-être là son prochain best-seller, à condition qu'il reste en vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Rouve (David Rousseau) Sophie Quinton (Candice Lecoeur) Guillaume Gouix (Brigadier Bruno Leloup) Olivier Rabourdin (Commandant Colbert) Clara Ponsot (La réceptionniste) Arsinée Khanjian (Juliette Geminy) Eric Ruf (Simon Denner) Originaltitel: Poupoupidou Regie: Gérald Hustache-Mathieu Drehbuch: Gérald Hustache-Mathieu, Juliette Sales Musik: Stéphane Lopez Altersempfehlung: ab 12

