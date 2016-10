RTL TVI 20:15 bis 22:00 Sonstiges Tu veux ou tu veux pas F 2014 Stereo Merken Lambert, la cinquantaine triomphante, n'a jamais su résister à une jolie femme. Il est sex addict. A tel point qu'il n'a jamais pu avoir une relation sentimentale de longue durée avec une femme. Lassé, il décide de reprendre sa vie en main en se 'désintoxiquant'. Utilisant sa propre expérience, il va opérer une reconversion à 180° en devenant conseiller conjugal pour couples en crise. Judith Chabrier est une séduisante jeune femme à la sexualité débridée. A cause de cela, elle vient de manquer un poste de directrice commerciale. Elle vit temporairement chez son oncle et recherche un emploi. Cela tombe bien, puisque Lambert recherche une assistante. Pourtant le jour où il recrute la pétillante Judith, l'obsédé repenti va voir ses bonnes résolutions mises à rude épreuve... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Marceau (Judith Chabrier) Patrick Bruel (Lambert Levallois) Alexia Barlier (Daphné) André Wilms (Michel Chabrier) Sylvie Vartan (Nadine Levallois) François Morel (Alain) Fanny Sidney (Véronique) Originaltitel: Tu veux ou tu veux pas Regie: Tonie Marshall