RTL TVI 14:10 bis 15:45 Sonstiges Surexposée CDN 2011 Stereo Merken Emily Bennett, jeune enseignante dans un lycée de Baltimore, a conçu un projet d'entreprise avec son petit ami Andrew Gray, et un ami à lui, Justin Reynolds. Ils développent des logiciels destinés à l'enseignement, qui pourraient les enrichir tous très vite. Andrew et Justin avaient précédemment travaillé ensemble dans une entreprise informatique où ils avaient échoué avec de grosses pertes financières à la clé. Dans le même temps, la vie d'Emily bascule lorsque des photos d'elle, à caractère pornographique, sont envoyées par courriel à tous ses élèves ainsi qu'au personnel de son école à partir d'une source inconnue. Emily jure qu'il ne s'agit pas de son corps, mais d'un montage sur lequel on a mis son visage. Pourtant ce qui est troublant, c'est que l'auteur semble la connaître intimement. Outre la principale du lycée, personne ne la croit. Emily est immédiatement suspendue de ses fonctions. Les photos compromettantes menacent également la participation d'Emily dans le projet de logiciels. En cherchant à laver son honneur, elle va comprendre que les clichés sont liés à l'enlèvement d'une jeune femme, et qu'elle risque d'être la prochaine victime d'un tueur pas tout à fait comme les autres... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodi Lyn O'Keefe (Emily Bennett) Peter Stebbings (Andrew Gray) David Orth (Warren Morrow) Ray Galletti (Detective Costa) James A. Woods (Justin Reynolds) Miranda Handford (Karen Sanders) Caroline Redekopp (Detective Nolan) Originaltitel: Exposed Regie: Philippe Gagnon Drehbuch: Don MacLeod, Helen Frost Musik: Marc Ouellette, Claude Castonguay