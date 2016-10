RTL TVI 22:05 bis 22:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die ungeschriebene Regel USA 2013 Stereo Merken Robin Henson, la petite amie de William Garrett, agent secret de la Navy, est kidnappée lors d'une course à pied organisée dans les canyons, par un groupe d'hommes armés et masqués. Callen et ses hommes sont sollicités pour tenter de retrouver la jeune femme avant qu'il ne soit trop tard... Ils essaient dans un premier temps de localiser Garrett, en congé sans solde depuis une semaine, dans l'espoir de découvrir un indice pouvant les mener aux ravisseurs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Larry Teng Drehbuch: Jordana Lewis Jaffe, Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson