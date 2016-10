RTL TVI 19:45 bis 20:15 Sonstiges Coûte que coûte Stereo Merken L'Anti gaspi, c'est trendy ! Arrêtons de gaspiller ! C'est pas économique, c'est pas écologique, et on a tous à y gagner... Et quand on ouvre les yeux, en Belgique, on se rend compte que les initiatives anti gaspi se multiplient : recycleries, magasins sans emballages, cuisine de restes... Pour que nos poubelles soient plus légères et notre portefeuille mieux rempli, CQC vous donne un aperçu de ce qui se fait, tant au niveau local que national et gouvernemental ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Malherbe Originaltitel: Coûte que coûte