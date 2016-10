RTL TVI 12:00 bis 12:25 Sonstiges Top Models USA 2015 Stereo Merken Rick discute avec Nicole et parle de son attirance pour Maya. Il aime cette femme, non seulement pour ses attraits physiques, mais surtout pour son honnêteté. Il évoque également ses problèmes relationnels avec Ivy... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) Sean Kanan (Deacon Sharpe) John McCook (Eric Forrester) Heather Tom (Katie Logan Spencer) Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) Scott Clifton (Liam Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Originaltitel: The Bold and the Beautiful