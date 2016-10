RTL TVI 22:50 bis 23:45 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux Les gateaux aux fruits Stereo Merken La deuxième partie de soirée du Meilleur Pâtissier ouvre le bal avec des fruits dans tous leurs états ! Retrouvez le meilleur des moments inédits, et toujours plus de recettes à réaliser en famille ! Pour vous, Cyril Lignac revisite un classique des desserts du dimanche : la tarte aux pommes ! Et quand l'un des chefs préférés des Français revisite l'un de leurs desserts favoris, cela donne une tarte aux pommes façon club sandwich ! Place ensuite à Mercotte, armée de son fouet de sa spatule pour vous livrer tous les secrets d'un dessert des années 50, la Rosace de la Grande Cocotte ! Puis cette semaine, Arnaud Larher, chef pâtissier de renom, vous donne sa version du décor de vacances : la tong saveur mojito ! Un petit pas pour l'Homme, un grand pas pour la Pâtisserie ! Enfin, encore et toujours plus d'inédit, les pâtissiers amateurs vous donnent leur idée-recette facile à réaliser pour le goûter : les pommes-fleurs ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert