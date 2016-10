RTL TVI 20:20 bis 22:50 Sonstiges Le meilleur pâtissier Les gâteaux aux fruits Stereo Merken C'est le grand retour du rouleau à pâtisserie et des moules à gâteaux... Le concours de pâtisserie de M6 reprend pour une 5ème saison ! Cette année, 12 pâtissiers amateurs passionnés de douceurs sucrées, venus de toute la France et même d'ailleurs, se lancent dans une compétition orchestrée par Faustine Bollaert. S'ils sont à la ville enseignant, militaire ou encore ingénieur, ils sont avant tout des passionnés de pâtisserie ! Dans un nouveau cadre enchanteur, le Château de Maillebois en Eure-et-Loir, les pâtissiers amateurs tenteront de séduire le Chef préféré des français, Cyril Lignac, et l'incontournable blogueuse et auteure de livres de cuisine, Mercotte, toujours aussi exigeante. Le jury les aidera également, comme chaque année, à parfaire leur technique et développer leur créativité. Pour la première fois dans le concours, Pierre Hermé, sacré " Meilleur Pâtissier du monde " en juin dernier viendra prodiguer ses conseils lors de l'épreuve créative de la finale ! Au cours de la dernière semaine de compétition, les quatre meilleurs pâtissiers mettront une dernière fois la main à la pâte pour tenter de remporter le titre de " Meilleur Pâtissier " et ainsi voir leurs recettes publiées dans un livre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert