RTL TVI 21:35 bis 22:20 Sonstiges Zoo Le venin du serpent USA 2015 Stereo Jamie et Logan parviennent enfin à Caraquet mais sont horrifiés de découvrir que le refuge ne ressemble en rien à ce qu'ils avaient espéré. En attendant, l'équipe suit la piste de Jamie et se dirige également vers Caraquet, dans l'espoir de la retrouver... Schauspieler: James Wolk (Jackson Oz) Alyssa Diaz (Daniela) Kristen Connolly (Jamie Campbell) Nonso Anozie (Abraham Kenyatta) Nora Arnezeder (Chloe Tousignant) Alyssa Diaz (Dariela Marzan) Josh Salatin (Logan) Originaltitel: Zoo Regie: Norman Buckley Drehbuch: Bryan Oh, Nick Parker Musik: Chris Tilton