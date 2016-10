TF1 20:55 bis 23:30 Actionfilm Captain America : le Soldat de l'hiver USA 2014 Joe Simon, Jack Kirby Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Deux ans après la bataille menée à New York par les Vengeurs, Steve Rogers, alias Captain America, s'est installé à Washington D.C. où il tente de s'adapter au monde moderne. Mais lorsqu'un membre du S.H.I.E.L.D. est tué, Steve se retrouve mêlé à un complot menaçant la planète entière. Pour déjouer les plans de cette conspiration maléfique, il s'associe à Natasha Romanoff, la Veuve noire, pour se défaire des assassins engagés pour le tuer. Rejoints par un nouvel allié, le Faucon, Captain America et la Veuve noire se retrouvent bientôt confrontés à un adversaire inattendu et particulièrement dangereux : le redoutable Soldat de l'hiver... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Evans (Steve Rogers / Captain America) Scarlett Johansson (Natascha Romanoff / Black Widow) Samuel L. Jackson (Nick Fury) Robert Redford (Alexander Pierce) Sebastian Stan (Bucky Barnes / Winter Soldier) Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon) Cobie Smulders (Maria Hill) Originaltitel: Captain America: The Winter Soldier Regie: Anthony Russo, Joe Russo Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Trent Opaloch Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12