Reportages découverte A l'école des chefs Située au coeur de Paris, l'école de cuisine Ferrandi attire chaque année plus de 2000 élèves, de tous les âges, de tous les milieux et de tous les continents. Considérée comme le "Harvard de la gastronomie", cette institution centenaire cultive ses valeurs : rigueur, discipline, créativité. Pendant une année, des équipes ont suivi le parcours de quatre élèves de cette prestigieuse institution. Moderation: Anne-Claire Coudray