TF1 23:35 bis 00:10 Sonstiges Danse avec les stars, la suite Episode 1 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Sandrine Quétier et Laurent Ournac reviennent en direct sur les temps forts de la première émission de cette septième saison de "Danse avec les stars". Sont au programme de nombreuses exclusivités : les coulisses du prime et les "off" des onze stars lors de leur première semaine d'entraînement, ainsi qu'une compilation des moments plus légers qui ont égayé ces sept jours de dur labeur. Comme le prime qui la précède, cette suite se veut plus interactive et connectée que les années précédentes, renforçant le lien entre les téléspectateurs et les personnalités. Guillaume Stanczyk relaye les avis des téléspectateurs, exprimés sur les réseaux sociaux, et invite à découvrir les messages marquants de la soirée. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac, Guillaume Stanczyk Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot