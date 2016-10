TF1 20:55 bis 23:35 Sonstiges Danse avec les stars Episode 1 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Sandrine Quétier et Laurent Ournac donnent ce soir, en direct, le coup d'envoi de la septième saison de "Danse avec les stars". Artus, Valérie Damidot, Karine Ferri, Kamel le Magicien, Julien Lepers, Camille Lou, Laurent Maistret, Olivier Minne, Florent Mothe, Caroline Receveur et Sylvie Tellier relèvent le défi de la danse de couple, accompagnés chacun par un danseur professionnel. Grande nouveauté cette saison, le public aura partiellement la main sur l'émission. A l'issue de ce premier rendez-vous, les téléspectateurs pourront choisir la danse et la musique qu'ils souhaitent attribuer à chaque couple pour la 3e émission. La semaine précédant le direct, ils pourront aider les couples sur le choix du costume, de la chorégraphie et de la mise en scène via MYTF1 et les réseaux sociaux. Enfin, ils pourront noter les duos, comme les jurés. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot