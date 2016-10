France 2 20:55 bis 23:00 Sonstiges Dimanche 20h55 Jacques Chirac, l'homme qui ne voulait pas être président 16:9 HDTV Merken Jacques Chirac s'est décrit lui-même comme "Un homme sans états d'âme". Et il est certain qu'il n'en a pas manqué, quand il a frappé fort ses ennemis politiques, comme Nicolas Sarkozy ou Valéry Giscard d'Estaing. Laurent Delahousse passe au crible son ascension politique, ses erreurs et sa santé. De nombreux témoignages, de politiciens et de proches, permettent d'avoir une vision intime de l'ancien président, et de comprendre les nuances qui composent son portrait. Ainsi, quand sa femme, Bernadette, dévoile ses confidences au sujet d'un mari charismatique, intelligent, parfois infidèle, mais surtout ambitieux, Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur, décrit un homme "qui donne ses conditions, [qui] impose !". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse