France 2 23:25 bis 02:11 Sonstiges On n'est pas couché F 16:9 HDTV Merken Sur Twitter /ONPC. Gérard Davet et Fabrice Lhomme publient "Un président ne devrait pas dire ça...", chez Stock. Julien Doré évoque la sortie de son album sobrement intitulé "&". Kad Merad et Niels Arestrup sont à l'affiche de la pièce "Acting", mise en scène par Xavier Durringer. Fabrice Luchini parle de son spectacle "Poésie ?". Dany Boon fait quant à lui la promotion de son spectacle "Dany De Boon des Hauts-De-France", mis en scène par Isabelle Nanty avec la collaboration artistique de Yaël Boon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Ruquier Gäste: Gäste: Vanessa Burggraf, Yann Moix, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Julien Doré, Kad Merad, Niels Arestrup, Fabrice Luchini, Dany Boon Originaltitel: On n'est pas couché