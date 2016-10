France 2 21:05 bis 23:06 Sonstiges Les copains d'abord en Corse 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /copainsdabord. Pour ce quatrième numéro les "Copains" se rendent en Corse en compagnie d'une joyeuse bande d'artistes insulaires et continentaux venus interpréter des titres corses issus de l'album "Corsu Mezu Mezu", mais aussi les singles et tubes des artistes présents. Pour cette prestigieuse soirée sur l'Ile de Beauté, "Les Copains d'abord" accueillent : Patrick Fiori, Jenifer, Christophe Maé, Francis Cabrel, Soprano, A Filetta, Arapa, Laurent Bruschini, Chjami Aghjalesi, Patricia Kaas, Antoine Ciosi, Thomas Dutronc, Petru Guelfucci, Tal, Slimane, Michel Fugain, Isulatine, Francine Massiani, Claire Keim, Jean-Pierre Marcellesi, Jean Menconi, Bénabar, Christophe Mondoloni, Boulevard Des Airs, Jean-Charles Papi, Surghjenti et beaucoup d'autres artistes. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Fiori, Jenifer, Pido Gäste: Gäste: Christophe Maé, Francis Cabrel, Soprano, A Filetta, Arapà, Laurent Bruschini, Chjami Aghjalesi, Patricia Kaas, Antoine Ciosi, Thomas Dutronc, Petru Guelfucci, Tal, Slimane, Michel Fugain, Isulatine, Francine Massiani, Claire Keim, Jean-Pierre Marcellesi,