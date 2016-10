sixx 00:20 bis 01:45 Thriller Unbekannter Anrufer USA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Schülerin Jill (Camilla Belle) hat einen Babysitter-Job bei einer reichen Familie ergattert. Weil deren Ferienvilla sehr abgelegen ist, verriegelt Jill Türen und Fenster von innen und schaltet die Alarmanlage an. Schon bald meldet sich jedoch ein mysteriöser Anrufer auf ihrem Mobiltelefon und belästigt sie, indem er immer wieder anruft, aber zunächst nichts sagt. Jill bekommt Angst und gerät schließlich in Panik, als sie feststellt, dass der Anrufer aus dem Haus heraus anruft. Sie beschließt, sich zur Wehr zu setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Camilla Belle (Jill Johnson) Tommy Flanagan (Fremder) Katie Cassidy (Tiffany) Tessa Thompson (Scarlet) Brian Geraghty (Bobby) Clark Gregg (Mr. Johnson) Derek de Lint (Dr. Mandrakis) Originaltitel: When a Stranger Calls Regie: Simon West Drehbuch: Jake Wade Wall Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: James Michael Dooley Altersempfehlung: ab 16