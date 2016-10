sixx 22:15 bis 00:20 Drama Save the Last Dance USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod ihrer Mutter zieht Sara widerwillig zu ihrem Vater nach Chicago, wo sie ein anderes Leben anfängt. In ihrer neuen Schule, in der Weiße zur Minderheit gehören, verliebt sie sich unsterblich in Derek, der ein leidenschaftlicher Hip-HopTänzer ist. Sara entdeckt dadurch ihre verloren geglaubte Liebe zum Ballett wieder In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stiles (Sara) Sean Patrick Thomas (Derek) Kerry Washington (Chenille) Fredro Starr (Malakai) Terry Kinney (Roy) Bianca Lawson (Nikki) Vince Green (Snookie) Originaltitel: Save the Last Dance Regie: Thomas Carter Drehbuch: Duane Adler, Cheryl Edwards Kamera: Robbie Greenberg Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12