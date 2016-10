RTL TVI 22:45 bis 00:30 Sonstiges Hooverphonic: In Wonderland, live at Ancienne Belgique Stereo Merken Concert 2016 Sur scène, à l'Ancienne Belgique, pour un des premiers concerts nouvelle formule, Hooverphonic est rejoint par deux chanteuses et un chanteur ainsi qu'une section à cordes ! Emilie Satt et Christa Jérôme étaient de la partie pour interpréter Badaboum et Thin Line. Certains classiques, écrits à l'origine pour une voix féminine, sont revisités par le chanteur Pieter Peirsman. L'excellent Vinegar & Salt est l'un d'entre eux. Bienvenue dans le monde coloré d'Hooverphonic, le groupe qui peint un arc-en-ciel dans notre nouvelle galaxie musicale, avec ses sonorités western, ses envolées de violons, ses voix émouvantes, ses rythmes trépidants, ses mélodies ensorcelantes... Hooverphonic, aujourd'hui, c'est tout cela à la fois. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hooverphonic: In Wonderland, live at Ancienne Belgique