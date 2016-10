RTL TVI 20:55 bis 22:35 Sonstiges Il était une fois, une fois F 2012 Stereo Merken Willy Vanderbrook, un Franco-Belge, se rend à Paris pour briguer le poste de concierge d'un hôtel de luxe place Vendôme, après être passé par New York et Tokyo. A Paris, il se rend chez Serge, gérant de " La Chope Namuroise ", qui héberge également Frank, son beau-frère, un individu qui se prend pour un garde du corps... L'entretien d'embauche a enfin lieu, mais Willy n'obtient malheureusement pas le poste, pour "délit de Belgitude". Il décide alors de prendre sa revanche, et retourne dans ce palace, en se faisant passer pour un faux prince de Belgique... La supercherie fonctionne à merveille et lors du dîner, Willy crée un scandale et se fait inviter par le palace en guise de dédommagement... Mais Willy est découvert par Jessica, une mystérieuse jeune femme, qui tente de le faire chanter. Elle lui propose un marché en échange de son silence : arnaquer un bijoutier prestigieux, alors qu'il donne une réception à l'hôtel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: François-Xavier Demaison (Willy Vanderbrook) Anne Marivin (Jessica/Cécile Morin) Charlie Dupont (Serge Luyperts) Jean-Luc Couchard (Franck Vrut) Abdelhafid Metalsi (Brahim) Didier Flamand (Monsieur Detarnaud, le directeur de l'hôtel) Philippe Hérisson (Paul Bertin, le concierge) Originaltitel: Il était une fois, une fois Regie: Christian Merret-Palmair Drehbuch: Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière Musik: Kris Debusscher