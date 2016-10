RTL TVI 16:20 bis 17:30 Sonstiges Beauty and the Beast Le chalet USA 2013 Stereo Merken Alex vient chercher Vincent dans son chalet isolé au milieu des bois. JT tente de convaincre Evan de ne pas assister à un séminaire pour présenter les résultats de la recherche sur l'ADN mutant. L'appartement d'Alex devrait être perquisitionné par le service de Catherine dans le cadre de l'enquête sur les fournitures médicales volées. Catherine, informée, y fait une descente juste avant, et supprime toutes les photos et autres documents compromettants pour protéger Vincent. L'organisation Muirfield suit Vincent jusqu'à son chalet et lui tend un piège qui n'échappe pas à la vigilance de Vincent ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Max Brown (Evan Marks) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Bridget Regan (Alex Salter) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Fred Gerber Drehbuch: Alison Moore, Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Allison Moore Musik: Claude Foisy