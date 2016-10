RTL TVI 13:45 bis 15:25 Sonstiges Intime danger CDN 2007 Stereo Merken La vie s'écoule, douce et paisible, pour Bonnie, son mari Ross et Amanda, la fille de Bonnie. Mais un jour, la jeune femme reçoit un coup de fil de Joan, l'ex-femme de Ross, qui l'avertit que sa fille et elle sont en grand danger, sans en dire davantage. Sceptique, Bonnie ne se précipite pas chez Joan pour en savoir plus. Mais lorsqu'elle se décide enfin, elle découvre la malheureuse poignardée chez elle ! Suite au drame, les deux enfants du premier mariage de Ross viennent s'installer chez leur père. L'attitude étrange des deux ados ne manque pas d'étonner Bonnie, qui par ailleurs est contactée par le capitaine Kessler, chargé de l'enquête criminelle. Le frère de Bonnie, sorti de prison depuis peu, l'intéresse au plus haut point... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Priestley (Nick) Leslie Hope (Bonnie) Cameron Bancroft (Ross) Brooklynn Proulx (Amanda) Hannes Jaenicke (Captain Kessler) Julia Maxwell (Lauren) Landon Liboiron (Sam) Originaltitel: Don't Cry Now Regie: Jason Priestley Drehbuch: Dave Schultz Musik: Bruce Leitl