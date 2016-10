puls 4 00:10 bis 02:00 Actionfilm Und wieder 48 Stunden USA 1990 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nichts als Ärger für Cop Jack Cates: zwei lederbefrackte Killer sind hinter ihm her. Zudem droht ihm der Ausschluß aus der Polizei wegen seines übereifrigen Einsatzes, um den ominösen Drogenzar "Iceman" zu stellen. 48 Stunden bleiben Jack, dessen Existenz zu beweisen. Der Ex-Sträfling Reggie, den Jack um Mithilfe ersucht, lehnt eine Zusammenarbeit ab. Als die Killer plötzlich auch auf ihn Jagd machen, ist Reggie jedoch gezwungen, wie vor sieben Jahren mit Jack im Team auf den "Iceman" Jagd zu machen. Zunächst verdächtigt Jack den Internal-Affairs-Mann Wilson, aber Reggie kann Cates' Partner als Iceman identifizieren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eddie Murphy (Reggie Hammond) Nick Nolte (Jack Cates) Brion James (Ben Kehoe) Kevin Tighe (Blake Wilson) Ed O'Ross (Frank Cruise) David Anthony Marshall (Willie Hickok) Andrew Divoff (Richard 'Cherry' Ganz) Originaltitel: Another 48 Hrs. Regie: Walter Hill Drehbuch: Roger Spottiswoode, Walter Hill, John Fasano, Jeb Stuart, Larry Gross Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 18