Junior 11:20 bis 11:25 Trickserie Gazoon Leichter als Luft F 2007 Stereo 16:9 Merken Der Elefant macht sich einen Spaß daraus, beim Baden im See mit seinem Rüssel massenweise Seifenblasen in die Savanne zu pusten. Der Vogel Strauß fühlt sich durch die seltsamen fliegenden Kugeln bedroht, und tatsächlich wird er sogar von ihnen gefangen genommen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gazoon Regie: Romain Villemaine Musik: Jacques Davidovici