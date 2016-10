Sky Sport 1 22:50 bis 00:00 Motorsport Motorsport: Porsche-Mobil1-Supercup Rennen 1 in Austin, Texas Stereo Live 16:9 HDTV Merken Total aus dem Häuschen war Matteo Cairoli nach dem Triumph bei seinem Heimrennen in Monza. "Wenn man als Italiener in Italien gewinnt, ist das immer etwas ganz Besonderes. Für mich sind so viele Leute hierher hergekommen: Familie, Freunde und Fans. Als ich die letzte Runde gefahren bin und das Ziel schon vor Augen hatte, hat sich das einfach nur großartig angefühlt. Das ist für mich der bislang emotionalste Sieg", sagte der 20-Jährige, der vor dem letzten Saisonrennen in Austin mit 133 Punkten auf Platz zwei der Fahrerwertung liegt, zwei mickrige Zähler hinter dem Führenden Sven Müller. Auf Rang drei: Mathieu Jaminet mit 106 Zählern. Den Titel-Showdown auf dem Circuit oft the Americas sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie